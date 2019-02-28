المنصورة يواصل انتصاراته ويطارد طنطا على قمة بحري

واصل فريق المنصورة الأول لكرة القدم بقيادة صبري المنياوي انتصاراته عقب فوزه الغالي والمهم خارج ملعبه على سيدي سالم بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 20 من دوري القسم الثاني مجموعة بحري. أقيمت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 20 من دوري القسم الثاني مجموعة بحري. بهذا الفوز رفع فريق المنصورة رصيده إلى النقطة 38 يتقاسم بها الصدارة مع فريق طنطا فيما توقف رصيد سيدي سالم عند 8 نقاط في المركز الأخير وأصبح الفريق في موقف صعب من أجل البقاء بالقسم الثاني.

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