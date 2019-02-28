رياضة | نادر شوقي ينتقد جهاز المنتخب بسبب رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي ينتقد جهاز المنتخب بسبب رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي لكرة القدم قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني باستبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة القادم.



وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية "علامة استفهام كبيرة جدًا على استبعاد رمضان صبحي وهو يشارك مع الأهلي في كل المباريات، وكان المبرر من قبل لاستبعاد اللاعب أنه لا يشارك في الدوري الانجليزي رغم أن هذا المبرر من وجهة نظري غير كافي لاستبعاده".



وتابع "جهاز المنتخب حر في اختياراته وكنت أعرف من قبل أنه لن يشارك لأسباب لا أفضل الافصاح عنها في الإعلام".



وأكمل "استبعاد رمضان صبحي من المنتخب يؤثر بشكل كبير على أزمات مستقبلية ومنها تصريح السفر في إنجلترا".