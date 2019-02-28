رياضة | مدير ريال مدريد: كريستيانو رونالدو سبب هزيمتنا من برشلونة

تحدث خورخي فالدانو، لاعب و مدرب لريال مدريد سابقًا والمدير التنفيزي حاليًا، على خسارة الميرنجي بثلاثية نظيفة، أمام برشلونة، والإقصاء من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فالدانو في تصريحات صحفية: "إذا خرج فينيسيوس جونيور ... ماذا سيوجد في هذا الفريق؟ بدون كريستيانو رونالدو ريال مدريد لديه الكثير من المشاكل للمضي قدماً في المباريات، المشكلة مع مدريد هي أنه مؤخرًا في يد فتى جيد جداً لكنه ليس جاهزاً بعد".

وأضاف: "لقد تميز ريال مدريد منذ سنوات بكفاءته الهجومية، ومع ذلك، جاء هذا عندما كان لديه لاعب [كريستيانو] الذي يسجل أهدافا بسهولة هائلة، لم يعد هذا الرجل موجودا".