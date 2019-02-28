رياضة | اتحاد الكرة يقرر نظام الصعود والهبوط بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يقرر نظام الصعود والهبوط بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الإبقاء على النظام الذى أعلنتة لجنة المسابقات فيما يخص نظام الترقى والصعود والهبوط بالقسم الثالث، والذي تم تعديله فى منتصف الموسم بناء على رغبة الأندية خلال اجتماعها مع الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وعقد الاتحاد اجتماعا مع عدد من رؤساء أندية القسم الثانى، وذلك بتكليف من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، حضر الاجتماع سمير موسى (الزرقا) ومحمد عيد (السكة الحديد) وجمال الصيرفى (بيلا) ومحمد الدندراوى (شبان بدواى) ويوسف العوضى (ابو كبير) واشرف عبد العزيز (حلوان)، فيما تم التواصل هاتفيا مع عبد الله مهنى (المراغة ).

ويهبط فريقان من كل مجموعة للقسم الرابع، ويتأهل الأول فقط من كل مجموعة إلى دورة الترقي، التي ستقام بنظام 3 مجموعات، يتأهل منهم 6 أندية للقسم الثاني، بصعود الاول والثاني من كل مجموعة.