رياضة | أول تعليق من إكرامي بعد إصابته (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من إكرامي بعد إصابته (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إصابته التي تعرض لها بمزق في عضلة السمانة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس.

وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الحمد لله علي قضاء الله و قدره، الإصابة عبارة عن تمزق في عضلة السمانه أغيب علي أثرها من ٤ إلي ٦ أسابيع تحددها استجابتي لطرق العلاج".

وأضاف "إصابه في توقيت صعب لكن لا يوجد خيراً من قضاء الله وحكمته، كل التوفيق لزملائي الرجال والجهاز الفني في المباريات الهامه القادمه وأعود أقوي بإذن الله".