رياضة | رسميا.. فولهام يقيل رانييري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. فولهام يقيل رانييري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي فولهام الإنجليزي إقالة المدرب رانييري مساء اليوم الخميس بعد الأداء المتراجع والنتائج السلبية للفريق تحت قيادته.

وخسر فريق يوم امس الاربعاء من نظيره فريق ساوثهامبتون بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

واكدت سكاي سبورت على أن إدارة فولهام اتخذت قراراً رسمياً بإقالة المدرب الإيطالي رانييري مع تعيين سكوت باركر في منصب المدير الفني المؤقت.

الجدير بالذكر أن فولهام يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة وبات على حافة الهبوط للدرجة الأولي في إنجلترا.