رياضة | عامر عامر يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن كواليس التجديد للإنتاج ومفاوضات الأهلي والزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر عامر يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن كواليس التجديد للإنتاج ومفاوضات الأهلي والزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدار الندوة: عبد الحميد فراج - أحمد شاكر - حسن موسى - تصوير : أحمد علي وياسمين عليوة

تحدث عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، عن كواليس تجديد تعاقده مع فريق الإنتاج الحربي، مؤكدا أنه قام بالتجديد مع مسئولي الإنتاج بعد جلسة مع إدارة الفريق، ولم أقوم بوضع أي شرط جزائي.

وتابع عامر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" طلبت من مسئولي الإنتاج في حالة وجود عرض جيد عدم وضع أي عوائق وهو ما أكد عليه مسئولي الفريق معي.

وعن مفاوضات الأهلي والزمالك أجاب عامر:" لم أتلقى عرضا رسميا حتى الآن من مسئولي الأهلي والزمالك، ويوجد لدي رغبة بالطبع للعب للناديين، ولكن الأمر سيكون متروك لإدارة الإنتاج.