رياضة | يوفنتوس يستعد لخطف صفقة ريال مدريد القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستعد لخطف صفقة ريال مدريد القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستهدف تدعيم خط هجومه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بالتعاقد مع لاعب شاب ذو مهارات عالية.

وبحسب ما ذكرته "سكاي سبورت" فإن مسؤولو السيدة العجوز قد اجتمعوا مع نادي بنفيكا البرتغالي ووكيل الأعمال خورخي مينديز اليوم الخميس، لمناقشة صفقة الصيف للاعب الصغير جواو فيليكس.

الجدير بالذكر أن فيليكس، لاعب بنفيكا والذي يتم تشبيهه بأنه "كريستيانو رونالدو الجديد"، على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.