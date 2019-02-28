رياضة | مهاجم روما يقترب من أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم روما يقترب من أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نادي أرسنال الإنجليزي على دفعة قوية في صفقة التعاقد مع مهاجم فريق روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن إدارة نادي روما مستعدة لفتح باب الرحيل أمام اللاعب حال تلقى عرضا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

واشارت الصحيفة، إلي أن إدارة روما مستعدة لبيع اللاعب التركي الدولي لأنهم يحتاجون لتمويل المزيد من الاستثمارات للحملة القادمة.

وتابعت الصحيفة، أن روما يفكر أيضا في بيع المهاجم دزيكو والمدافع مانولاس حال تلقى عروضا بمبالغ كبيرة.

وسيواجه أرسنال صراع قوي مع بايرن ميونيخ والذي يسعي للتعاقد مع اللاعب الذي سجل ستة أهداف وتسع تمريرات في 25 مباراة في هذا الموسم.