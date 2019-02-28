رياضة | تصرف مثير.. راموس يُحذر زملائه من سداسية برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصرف مثير.. راموس يُحذر زملائه من سداسية برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد حذر زملائه من تسجيل برشلونة سداسية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس وانتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لراموس عقب تلقي ريال مدريد الهدف الثالث، الذي جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها لويس سواريز ببراعة، حاول تحفيز اللاعبين من خلال بعض الكلمات خشية من هزيمة ثقيلة أمام البارسا.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن راموس قال لزملائه في المباراة: "امنعوا برشلونة من تسجيل السداسية" من أجل تحفيز زملائه لعدم الاستسلام خوفًا من زيادة أهداف البلوجرانا، خاصة أن المباراة على ملعب ريال مدريد.

وتأهل برشلونة للمباراة النهائية لكأس اسبانيا ويواجها لمتأهل من بين فالنسيا وريال بيتيس.