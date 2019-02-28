رياضة | حمادة طلبة: الاجهاد سبب الهزيمة أمام الجونة.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة طلبة: الاجهاد سبب الهزيمة أمام الجونة.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجع حمادة طلبة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، السبب في خسارة فريقه اليوم أمام الجونة إلى الإجهاد.



وقال طلبة عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله لا بد من شكر اللاعبين في الخسارة والمكسب، واجهنا ظروفا مناخية صعبة وخاصة في الهواء".



وأضاف "علينا التركيز في الفترة المقبلة لأننا أمام تحد صعب والفريق مقبل على مباريات صعبة".



وتابع "لدينا مباراة هامة وصعبة أمام الأهلي، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وأشكر اللاعبين والجهاز الفني على ما قدموه في مباراة اليوم رغم الخسارة".



وأشار "كنت أتوقع بأني لن أشارك في مباراة اليوم، ولكن كان لدي إنذار وحيد مع بيراميدز ثم إنذار مع بتروجت".

وأوضح "جميع اللاعبين مهمين في الفريق، وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي".



وأردف "لا نريد أن تكون خسارة اليوم سبب في وقوع الفريق، ولكن دافع للمباريات المقبلة".



وأكمل "كابتن محمد عودة عقد جلسات كثيرة معنا ولكن السبب وراء الخسارة هو الإجهاد لخوض الفريق عدد مباريات في فترة قصيرة".



وأتم حديثه "أقول للاعبين علينا التركيز فالمباريات المقبلة صعبة للغاية، والجهاز الفني قادر على قياد الفريق لمركز متقدم".