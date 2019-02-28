رياضة | ريال مدريد يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، ان رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز يشعر بحالة من الغضب، بعد خسارة الميرنجي أمام برشلونة 3-0 وتوديعه كأس الملك.

وبحسب ما ذكرته صيفة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن بيريز ينوي التخلي عن نجم دفاع الفريق، البرازيلي مارسيلو، بعد إنخفاض مستواه بصورة ملحوظة.

وأعطى بيريز أعطى موافقته بإنتقال مارسيلو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، ولكن بمقابل مادي يصل إلى 40 مليون يورو بالإضافة إلي 12 مليون كمتغيرات، وقد أبدى مسؤولو البيانكونيري موافقتهم على مطالب رئيس ريال مدريد.