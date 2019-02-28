رياضة | الحمام يهزم تلا بثنائية ويدخل منطقة الأمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يهزم تلا بثنائية ويدخل منطقة الأمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة دراماتيكية نجح نادي الحمام في تحقيق فوز عصيب علي مركز شباب تلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما بمركز شباب الحمام في اطار مباريات الجولة العشرين للمجموعة الثالثة لدوري الدرجه الثانية.

جاء الشوط الاول سلبيا نتيجة واداء استحوذ فيه نادي الحمام علي احداثة واضاع لاعبه يايا كونية انفرادين وباقي احداث الشوط استحواذ بدون اي خطورة.



وفي الشوط الثاني ضغط نادي الحمام واضاع لاعبية اكثر من فرصة وفي الدقيقة 65 احتسب الحكم احمد صالح ضربة جزاء لنادي الحمام اثر عرقلة لاعب الحمام محمد تاحا داخل منطقة الجزاء تصدي لها محمد حفظي وتصدي لها نجم تلا الحارس الصاعد محمد اشرف ماندو حتي جائت الخمس دقائق الاخيرهدة المثيرة ومن تسديدة قوية لضياء مسعود احرز نادي الحمام اول اهدافة وبعدها بدقيقة تمكن محمد شعبان من اضافة الهدف الثاني ليرفع رصيدة في سباق الهدافين للهدف رقم 8 وبعد هدف الحمام الثاني مباشرة تمكن احمد طايل بيكو من تقليص الفارق لينتهي اللقاء بفوز الحمام بهدفين لهدف ويرفع رصيدة للنقطة 25 ويتوقف رصيد تلا عند النقطة العاشرة.



دخل الحمام اللقاء بتشكيل مكون من : محمد عاطف ، ضياء مسعود ، محمد حفظي ، وليد ابراهيم، احمد الدماطي، مؤمن فكري ، محمد تاحا ، هشام احمد ، ياياكونيه، محمد شعبان