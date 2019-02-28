رياضة | حمادة صدقي: حققنا فوز مهم.. وحزين لغياب "جوناثان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة صدقي: حققنا فوز مهم.. وحزين لغياب "جوناثان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة على أن فريقه نجح في تحقيق فوز مهم أمام بتروجت رغم عدم ظهوره بمستوى جيد في المباراة.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"المباريات مع الفرق التي تنافسنا تكون بطولة خاصة ومباراة بـ6 نقاط".

وتابع "كانت مباراة صعبة وعصيبة في الملعب، ولست راضيا على الأداء، لكن الضغط العصبي على اللاعبين أثر على مستواهم داخل الملعب".

وأوضح "عندما يخوض اللاعبون المباريات بشكل مريح سنقدم مستوى مميز للغاية".

وأردف "حزين لغياب جوناثان الذي أجرى عملية جراحية، ولكن عمرو السعداوي ظهر بمستوى مميز، ونملك اللاعبين البدائل يمتلكون مستوى مميز".

وأشار "كنا نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لكن هذا لم يحدث، وعوضنها في مباراة اليوم".

نسير بخطى جيدة للغاية وهناك تقدم في التدريبات البدنية والفنية وهناك تعاون من قبل مجلس الإدارة ويقوم بتوفير كل شئ للفريق".

وواصل "عندما نسير إلى منطقة جيدة في جدول ترتيب الدوري، سنقدم مستويات جيدة للغاية".

واستطرد "لم نخوض مباراة الإسماعيلي في الدور الأول، وقمنا بإعداد جدول جديد، منحت اللاعبين 3 أيام راحة ثم نبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة من خلال مباراة ودية عقب فترة الراحة".

وأوضح "حسام غالي إبني وهناك عشرة أسرية وهو شخص جميل جدا وفعال وأشكر جميع أفراد الجهاز الفني للفريق".