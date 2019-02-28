رياضة | تليفونات بنى سويف يكرم ملوى بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يكرم ملوى بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة تليفونات تليفونات بنى سويف وضيفه مركز ملوى العديد من الاعتراضات على قرارات التحكيم من كلا الفريقين بجانب استمرار مسلسل ضياع الفرص السهلة وإجراء التغييرات الاضطرارية بسبب الإصابة بجانب الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطار محطة مصر .

ملوى كان صاحب كلمة البداية بالمباراة بالمباراة عن طريق مهاجمه المتميز محمود عبد الله بإحراز هدف التقدم لفريقه المنياوى فى الدقيقه 19 من الشوط الأول، واستمر ضغط التليفونات بذات الشوط ليسجل إحد مدافعى ملوى هدف التعادل للتليفونات بالخطأ بمرماه .

وبالشوط الثانى يحاول طلال الفريقين إحراز الهدف الثانى وينجح مانجا المهاجم الافريق9بصفوف تليفونات بنى سويف فى إحراز الهدف الثانى عقب تصديه لركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك اليمنى اليمنى لملوى.

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته بدء المباراة بتشكيل مكون من مصطفى حسن وإسلام رمضان ووائل مصطفى ومحمود عبده ومحمد رجب شيكو ونانا كوامى واحمد ابراهيم وعبد الله النوبي وبلال احمد ومانجا فاوى.

فيما بدء ملوى بقيادة مديره الفنى محمد هريدى المباراة بتشكيل مكون من عمرو صابر وأشرف يحي ومحمد حسين ومحمد ادم وخالد عاكف ومحمد مصطفى وأحمد عماد واحمد حسن ومصطفى احمد ومحمود احمد .

وخلال المباراة أجرى التليفونات تغييرات بنزول كلا من مروان رمضان واحمد رضا ومحمد أبو العلا بدلا من محمد رجب ووائل مصطفى المصابان وعبد الله النوبي .

فيما أجرى ملوى تغييراته بنزول كلا من احمد عمر بدلا من احمد عبادة

وأدار المباراة طاقم مكون مكون من علاء حمدى وعاونه كلا من رجب محمد أحمد وحسام عبد المهيمن ونادر جمعه حكما رابعا ومحمد ومحمد هاشم مراقب مراقب لجنة المسابقات وتونى عثمان مراقب لجنة الحكام.

وشهدت المبارة طرد محمد مصطفى مدافع ملوى ملوى عقب عرقلته لأحمد ابراهيم مهاجم التليفونات بنهاية المباراة.

لتنتهى المباراة بفوز تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده للنقطة 35 ويتوقف رصيد ملوى عند النقطة 14