رياضة | المنيا يسقط في تعادل مثير أمام الإعلاميين بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يسقط في تعادل مثير أمام الإعلاميين بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل المنيا مع الاعلاميين بهدفين لكل فريق في المباراه التي جمعتهما علي ملعب استاد الجامعه بجامعة المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة العشرون من مسابقه دوري القسم الثاني

خاض المنيا المباراه بتشكيل تكون من : عبدالكافي رجب في حراسة المرمة، وبرسوم محروس، ووليد أوشا ومحمد عبدالقادر وعمرو زينهم ومحمد شديد ومحمود سمير محمد عبدالسميع ومحمد سوما وعمرو عثمان وحسام حسن .

في حين خاض الإعلاميين اللقاء بكلاً من : محمد خالد ومحمود عصام ورامز فرج ومحمد أسامة ومحمد أشرف وخالد سعيد وعصام عمران وأحمد حسني وأحمد علي ومحمد ابراهيم وهامان .

بدأت المباراة قويه من جانب الفريق المنياوي حيث شهدت الدقيقة 9 عرضيه من محمد عبدالسميع لكن لم يتمكن محمد السومه من اللحاق بها

وفي الدقيقة 15 كاد الإعلاميين أن يسجل هدف التقدم، من إنفراد، بالمرمى، وفي الدقيقة 24 سجل المنيا هدف أول من عرضية محمد عبدالسميع سجلها حسام حسن برأسه في المرمي .

وشهدت الدقيقة 27 ادراك التعادل للإعلاميين، عن طريق اللاعب هامان، وفي الدقيقة 44 سجل محمد عبد القادر هدف التقدم من جديد لنادي المنيا من تصويبة رائعة.

وفي الشوط الثاني نجح الإعلاميين في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب هامان.

وقد أدار المباراه تحكيميا وليد عبدالعزيز حكم ساحة، عاونه كل من محمد جاد مساعد أول، وعمرو يوسف مساعد ثان، والحكم الرابع جمال الجندي، وراقب اللقاء من المسابقات سعد أحمد ومن لجنه الحكام صلاح عبدالعظيم .

ترتيب المجموعة الأولى

1- اسوان 47 نقطة

2- بنى سويف 39 نقطة

3- التليفونات 35 نقطة

4- المنيا 32 نقطة

5- الاعلاميين 31 نقطة

6- ديروط 27 نقطة

7- سوهاج 25 نقطة

8- الالومنيوم 25 نقطة

9- طهطا 25 نقطة

10- النصر للتعدين 21 نقطة

11- الفيوم 21 نقطة

12- التحرير 21 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط