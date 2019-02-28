رياضة | سباليتي يواصل العناد ويستبعد إيكاردي من لقاء كالياري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سباليتي يواصل العناد ويستبعد إيكاردي من لقاء كالياري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق كالياري بالاسبوع المقبيل.

وشهدت القائمة استبعاد جديد للمهاجم ماورو إيكاردي في ظل أزمته مع النادي والجهاز الفني بقيادة لوتشيانو سباليتي.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن إيكاردي خارج حسابات الإنتر أمام كالياري بسبب الإصابة المزعومة على مستوي الركبة.

واضاف الموقع، أن سباليتي قرر ضم كوليديو للقائمة بدلا من إيكاردي ليغلق القائمة بـ19 لاعبا قبل السفر لمواجهة كالياري وجاءت القائمة كالتالي:

هاندانوفيتش ، باديلي ، بيرني. دي فريج، رونكاليا، اسامواه، سيدريك، ميراندا، دالبرت، دي امبرزيو، سكرينار؛ روبيرتو جاليارديني ، فيتشينو، ناينجولان، جواو ماريو، فاليرو، بيرسيتش، بروزوفيتش؛ لوتارو ، بوليتانو ، كوليديو ، كاندريفا.