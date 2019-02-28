رياضة | رمضان السيد يستقيل من تدريب سيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان السيد يستقيل من تدريب سيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، باستقالته من تدريب الفريق، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق عصر اليوم، الخميس، أمام كوكا كولا.

وكان فريق كليوباترا خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام كوكا كولا، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وقرر المدير الفني التقدم باستقالته من تدريب الفريق، إلى الأستاذ معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.