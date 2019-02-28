رياضة | أبوزيد يطلع وزير الشباب والرياضة على مشروع القرن بالشمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوزيد يطلع وزير الشباب والرياضة على مشروع القرن بالشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الإعلامى أسامة ابوزيد رئيس نادى الشمس بمكتبه بمقر الوزارة بميت عقبة .

وشهد اللقاء مناقشة جميع الأمور المتعلقة بنادى الشمس ومنها لائحة النادى الداخلية التى أقرتها الجمعية العمومية للنادى بحضور فاق التوقعات بلغ 14714 عضوا وبعض البنود الخاصة بها التى تمنح حقوقا للأعضاء بجانب ودعم فريق سيدات الكرة الطائرة الشمساوى المشارك فى بطولة أفريقيا للأندية التى أستضافها النادى الأهلي مؤخرا.



كما تطرق اللقاء الى اطلاع أبوزيد وزير الشباب والرياضة على آخر المستجدات فى عملية إنشاء حمام السباحة القديم حيث وعد الوزير بدعمه بجانب إجرائه اتصالا هاتفيا باللواء ماجد السيرتى رئيس جهاز المشروعات بوزارة الإنتاج الحربى المسئول عن تنفيذ المشروع لحثه على سرعة الإنتهاء من المرحلة الأولى فى اقرب وقت.



وأطلع رئيس الشمس وزير الشباب والرياضة عن تفاصيل مشروع القرن الذى يحلم بتنفيذه من خلال إستغلال سور النادى العريض ليدر عائدات مالية كبيرة للقلعة البرتقالية بجانب صيغة التفاهم مع شركة مصر الجديدة للإسكان المالكة لأرض النادى من أجل التطرق لآفاق جديدة من الإستثمار فى الشمس .



كما تطرق الحديث لأزمة أحد أعضاء المجلس السابقين الموقوف بقرار من مجلس إدارة الشمس حيث عرض رئيس الشمس وجهة نظر النادى بالحفاظ على هيبة الكيان وأمن الأعضاء .



واشاد وزير الشباب والرياضة بالجهد الكبير الذى يبذله مجلس الشمس لتطوير المنشأت والرياضة بالنادى بجانب العلاقة القوية والمحترمة التى تجمعه بالأعضاء.