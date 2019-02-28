رياضة | فوز غزل المحلة والبلدية وسقوط دمنهور وتعادل الأوليمبي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز غزل المحلة والبلدية وسقوط دمنهور وتعادل الأوليمبي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الأسبوع العشرون، لمنافسات المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني، فوز مثير لفريق طنطا، على ملعبه، أمام فريق الرجاء، بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم طنطا بهدف محمد خليفه في الدقيقة 25، وأضاف عبد الرحمن الدح الهدف الثاني لطنطا في الدقيقة 10 من الشوط الثاني، ثم سجل هدف الرجاء ابراهيم رخا في الدقيقة 22 .

وتغلب فريق المنصورة على حساب فريق سيدى سالم بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز أحمد رجب هريسه هدف التقدم للبرتقالي، في الدقيقة 45 للشوط الأول، وأضاف هريسه الهدف الثاني في الدقيقة 33 من الشوط الثانى واستطاع رضا خليف إحراز هدف سيدى سالم قبل ختام اللقاء.

وخسر دمنهور خارج ملعبه من فريق أبو قير، 3-2 سجل اهداف أبو قير محمود السيد وهانى السيد ومؤمن بدوى، وسجل هدفين دمنهور احمد الدرة وكيرفالا.

وحقق فريق الحمام الفوز على فريق تلا بهدفين مقابل هدف، سجلهما ضياء مسعود ومحمد شعبان، وسجل احمد بيكو هدف تلا.

تعادل فريق فاركو مع فريق الأوليمبي بهدف لكل فريق، تقدم احمد زغلول بهدف لفاركو في الدقيقة 14 من الشوط الاول بضربه جزاء، وتعادل استيفن لفريق الأوليمبي في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.

وحسم فريق بلديه المحلة لقاء كفر الشيخ بهدف للاعب محمد نصر في الدقيقة 16 من الشوط الأول.

وسقط الجزيرة على ملعبه أمامفريق غزل المحلة على فريق الجزيرة بمطروح بهدف خالد رسلان في الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 38 نقطة

2- المنصورة 38 نقطة

3- الأوليمبي 35 نقطة

4- دمنهور 35 نقطة

5- البلدية 34 نقطة

6- الرجاء 33 نقطة

7- أبو قير 33 نقطة

8- غزل المحلة 31 نقطة

9- الحمام 25 نقطة

10- فاركو 23 نقطة

11- كفر الشيخ 19 نقطة

12- الجزيرة 16 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 8 نقاط