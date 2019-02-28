انت الان تتابع تفاصيل خبر "صلاح" يثير عاصفة من الجدل في مصر.. ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 06:46 مساءً - وجد النجم المصري محمد صلاح "أيقونة" نادي ليفربول الإنجليزي نفسه محاطاً بعاصفة من الجدل والنقاشات، عقب نشره صورة عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وظهر "صلاح" في الصورة التي نشرها الخميس "مبتسماً"، في الوقت الذي تعيش فيه بلاده "حداداً" على ضحايا حادث قطار محطة رمسيس، الذي خلّف الأربعاء، عشرات القتلى والمصابين.

ورأى البعض أن "الملك المصري"، الذي يحتل وصافة هدّافي "البريميرليغ"، لم يكن موفقاً في توقيت نشر الصورة، خاصة في ظل حالة الحزن والغليان التي خيمت على المشهد المصري بأكمله.

في الجهة المقابلة، دافع بعض أنصار "أبو مكة" (نسبة لابنته الصغيرة) عن سبب نشر الصورة، مبررين ذلك بفوز ليفربول العريض على حساب ضيفه واتفورد بخماسية نظيفة.

وساهم فوز "الريدز" في الاحتفاظ بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لجولة إضافية، في ظل المطاردة الشرسة من قبل مانشستر سيتي (حامل اللقب)؛ إذ يتخلف الأخير عن القمة بنقطة وحيدة.

واستشهد أصحاب هذا الرأي، بأن صلاح كان من أوائل المبادرين لنعي ضحايا القطار، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

تجدر الإشارة إلى أن غضباً عمّ منصات التواصل والشبكات الاجتماعية عقب الحادث الأليم، وسط اتهامات للسلطات الحالية بالتقصير والإهمال والتقاعس عن تطوير وإصلاح منظومة السكك الحديد، رغم محاولات التهرب والتنصل من المسؤولية.