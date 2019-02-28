شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الآسيوي: السعودية قدمت أجيالًا كروية خالدة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (إيه.إف.سي.) النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم، عن تقديره للإسهامات المتنامية للمملكة العربية السعودية في إثراء مسيرة كرة القدم الآسيوية، منوهًا بالإنجازات الباهرة للكرة السعودية على صعيد المنتخبات والأندية وما قدمته من أجيال كروية خالدة تركت بصمات مؤثرة على الساحتين القارية والدولية.

والتقى آل خليفة مع عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

وخلال اللقاء، أكد آل خليفة حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التواصل المستمر مع أسرة الرياضة الآسيوية، مؤكدًا النهج الراسخ للاتحاد القاري على تعزيز أواصر العلاقات المتينة التي تربطه مع سائر الاتحادات الوطنية، بما فيها اتحاد الكرة السعودي، وذلك بما يعزز روح الوحدة التي تجمع بين سائر أعضاء العائلة الكروية الآسيوية، وبما يخدم تطلعات الجميع نحو كرة قدم آسيوية متطورة على كافة الأصعدة.

وأشاد آل الخليفة بما يتمتع به عبدالعزيز بن تركي الفيصل من فكر ثاقب ورغبة جامحة للارتقاء بمسيرة الحركة الرياضية السعودية في شتى المجالات، متمنيًا له كل التوفيق والسداد.

وتم خلال اللقاء استعراض خطط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرامية إلى النهوض بمسيرة كرة القدم الآسيوية في إطار رؤية «آسيا واحدة .. هدف واحد» التي يتبناها الاتحاد القاري، كما تم استعراض برامج دعم الاتحادات الوطنية المقدمة من الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى أهم المستجدات على ساحة كرة القدم الآسيوية.

يذكر أن سلمان آل خليفة يقوم حاليًا بجولة آسيوية قبل انتخابات الرئاسة الآسيوية التي ستقام في كوالالمبور في السادس من شهر أبريل المقبل؛ حيث ينافسه الإماراتي محمد خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي.

وكانت آخر زياراته العاصمة اليابانية طوكيو نهاية الأسبوع الماضي، علمًا بأنه أكد قبل شهرين أنه يحظى بتأييد نحو 40 اتحادًا وطنيًا في الانتخابات المقبلة.