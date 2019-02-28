شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية الأولى بالدمام والان مع التفاصيل

الخليج 365- تنطلق فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية، بعنوان «الكرة تجمعنا»، غدًا الجمعة، على الصالة الخضراء بالدمام؛ بمشاركة 16 فريقًا من السعودية والكويت والبحرين وعمان والإمارات تمثلها 200 لاعبة، وتُلعب بنظام خروج المغلوب.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة للفعالية كل تجهيزاتها؛ لإقامة الحدث الرياضي النسائي الخليجي الأول من نوعه في المملكة؛ حيث تم تجهيز الصالة الداخلية التي ستُقام عليها فعاليات لعبة كرة القدم بما يناسب الحدث سواء من تجهيزات تنظيمية أو فنية.

كما تم الانتهاء من تجهيز وترتيب الساحة الخارجية للصالة، التي ستشهد العديد من الفعاليات والخدمات المصاحبة للحدث الرياضي النسائي الخليجي الأول.

وتشهد هذه البطولة ظهور الإعلامية هيلة الفراج، كأول معلقة رياضية سعودية تقوم بالتعليق على مباراة لكرة القدم.

وتعمل الفراج مذيعة في برنامج إذاعي تعريفي معروف؛ هو «وين رايح»، كما تحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع، وهي مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، وحاصلة على شهادة إعداد المدربين TOT.

ووقع الاختيار على الفراج؛ لتكون المعلقة الرياضية الرسمية للفعاليات الضخمة والتاريخية من نوعها في المملكة؛ لما تتميز به من صوت مناسب وإلقاء جميل وإجادتها استخدام المصطلحات الكروية المميزة عندما قامت بأداء التجربة والتدريبات مؤخرًا، تحت إشراف اللجنة المنظمة للمسابقات.

ولدى الفراج خلفية رياضية جيدة من خلال أفراد أسرتها التي تحرص على متابعة مباريات كرة القدم.

وفي تصريحات صحفية، قالت هيلة الفراج: «إن الصدفة قادتها لتصبح أول معلقة رياضية سعودية».

وأضافت الفراج: «والدي مشجع نصراوي، وإخواني يشجعون الهلال، ومن هنا يدور جدل كروي دائمًا في البيت، ومنه اكتسبت معلومات رياضية، علاوة على متابعتي مباريات المسابقات السعودية مع العائلة بصفة مستمرة».