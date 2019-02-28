الامارات | محمد صلاح يثير غضب المصريين بصورة بعد حادث "محطة مصر"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يثير غضب المصريين بصورة بعد حادث "محطة مصر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار هداف فريق ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح، غضب الكثير من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب صورة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخميس، وذلك بعد يوماً واحداً من حادث قطار مطة مصر والذي راح ضحيته 20 شخصاً، حيث توالت التعليقات التي لم تبرر للنجم المصري القيام بنشر هذه الصورة.

ونشر صلاح، صورة له ظهر فيها مبتسما بعد فوز ليفربول على بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ولم يسجل صلاح أي هدف منهم، ولكن ما أثار غضب متابعيه المصريين خاصة هو أن الصورة جاءت بعد حادث قطار محطة مصر (رمسيس سابقا).

وكان صلاح وجه العزاء لأسر ضحايا حادث القطار، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وذلك في تغريدة عقب الحادث الذي أسفر عن وفاة 20 شخصا على الأقل وإصابة 40 آخرين.

وننشر بعض التعليقات على صورة اللاعب من متابعيه حيث قال مغرد: "كلنا زعلانين يا صلاح ومحروقين خليك زينا لأنك مننا بلاش صور في الوقت الحالي مصر كلها بتعيط"، وقال أخر "أتمنى من المسئولين الكبار والصغار.. أخذ العظة من الغضب الرهيب من صلاح لأنه فقط نشر صورة له يبتسم..شعبيته لم تشفع له.. الشعبية أمام الغضب لا تعتبر لها قيمة.. الغضب يدمر الشعبية، شخصية عامة بتعمل كدا بعد كارثة في بلده فدا تصرف ساذج جدًا وغير مسئول".

وقال أخر: "مش أول مرة دا يحصل من صلاح باختلاف المواقف، واحد من أهم 10 لعيبة في العالم لازم يحاسب على كل تصرف بيتصرفه، رونالدو لما نزل صورة في طيارة وقت حادثة سالا (مش في بلده) العالم كله هاجمه"، بينما قال أخر "توقيتك مش تمام يا صلاح"، وفي تعليق أخر: "توقيت الصورة غير موفق يا صلاح ..البلد حزينة والناس كلها حزينة كنت صبرت يومين ثلاثة على الأقل الدم ينشف".