رسميًا.. تمديد عقد جوردي ألبا مع برشلونة حتى 2024

قام نادي برشلونة الاسباني مساء اليوم الخميس، تجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق، لمدة 5 مواسم حتى 2024.
وقال النادي الكتالوني، عبر موقعه الرسمي: "برشلونة وألبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة 5 مواسم، وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو، حتى صيف 2024".
وأكمل: "في الأيام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد، الذي سيربط اللاعب بالنادي".
يُذكر أن ألبا يخوض حاليًا موسمه السابع في صفوف برشلونة، ولعب 282 مباراة وسجل 14 هدفا حتى الآن.
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