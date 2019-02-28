رسميا.. صلاح يتسلم جائزة لوصوله الي 50 هدف بقميص ليفربول وتشيلسي

تسلم النجم الدولي المصري محمد صلاح الجائزة المقدمه من الدوري الإنجليزي لوصوله الي 50 هدف بقميص ليفربول وتشيلسي

أشار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلي أنه يستمتع بكسر الأرقام القياسية، إلا أن الأهم الأن هو الفوز بـالبريميرليج .

وأجاب محمد صلاح علي سؤال هل فاجأتك الأمور بطريقة سيرها الموسم الماضي ؟ كالأتي :"علي العمل، وانا أعمل كثيرًا، وهذا لا يفاجئني" .

وتابع محمد صلاح "حينما اصل لشيءٍ ما، أتطلع دائمًا للشيء الجديد، فالنهاية، وثقت بأني سأحطم الرقم 'اكثر من سجل في موسم واحد' وفعلت ذلك."

وأختتم محمد صلاح حول أهمية الأرقام القياسية والفردية بالنسبة له قائلاً : "ليست الهدف الاول، الهدف الأول والأهم الآن هو الفوز بالبريميرليج".