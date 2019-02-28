إيهاب جلال لـ "الخليج 365": أكثر من نصف لاعبي المصري يستحقون الانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

علق إيهاب جلال المدير الفني للمصري على اختيارات خافيير أجييري مدرب منتخب مصر لقائمة مباراتي النيجر ونيجيريا، لافتًا إلى أن أكثر من نصف لاعبي الفريق البورسعيدي كانوا يستحقون الانضمام لصفوف الفراعنة.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قال جلال: "بكل صراحة هناك عدد كبير من لاعبي فريقي يستحقون الانضمام للمنتخب، ولا أبالغ إن قلت أكثر من نصف الفريق".

وأضاف: "أتوقع أن ينضم بعضهم خلال الفترة المقبلة، متأكد أنهم سيكون لهم دور فعال وبارز في صفوف المنتخب".

وتابع: "اختيارات أجييري هي قناعات ووجهة نظره سأحترمها بلا شك".

وواصل: "طموح المصري هذا الموسم هو التواجد في المربع الذهبي وسط الكبار مثلما اعتاد في المواسم الماضية".

واختتم تصريحاته قائلا:" أسير مع الفريق بخطى ثابته للوصول لمركز يليق بأسم النادي ويسعد الجماهير"