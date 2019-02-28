انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا ما حذر منه راموس لاعبي ريال مدريد بعد "الثلاثية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 05:58 مساءً - تلقى نادي ريال مدريد هزيمة ثقيلة من غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، في "الكلاسيكو"، الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وبتلك الخسارة، ودّع الفريق الملكي المسابقة المحلية، في حين بلغ العملاق الكتالوني النهائي السادس توالياً في "الكوبا"، وبات يتطلع إلى إحراز لقبه الخامس توالياً والـ31 في تاريخه.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت بعض الكواليس والتفاصيل التي دارت خلال الموقعة الكروية، كان أبرزها كلمات القائد سيرجيو راموس لزملائه اللاعبين، بعد ثالث أهداف برشلونة، الذي أحرزه الأوروغوياني لويس سواريز من ركلة جزاء على طريقة "بانينكا".

وبحسب الصحيفة المدريدية، فإن راموس قال للاعبي ريال مدريد: "دعونا ألا نسمح لبرشلونة بتسجيل ستة أهداف".

قائد الفريق الملكي دعا رفاقه إلى التماسك وعدم الانهيار عقب هدف برشلونة الثالث، كما طالبهم بضرورة الدفاع بشكل جيد؛ تجنباً لهزيمة ثقيلة قد تحدث مثلما حدث بمباراة الدور الأول على ملعب "كامب نو"، حين فاز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف، في كلاسيكو الليغا، فضلاً عن الخسارة الشهيرة بنتيجة (6-2) في عام 2009 ضمن لقاءات البطولة الإسبانية.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سيلتقي غريمه الكتالوني مجدداً، السبت المقبل، على أرضية "سانتياغو برنابيو" أيضاً، ولكن ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البطولة الإسبانية، التي يتصدرها برشلونة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، و9 عن الفريق الملكي.