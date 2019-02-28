شكرا لقرائتكم خبر عن "ديربي جدة".. ذكريات عبدالغني.. و"سييرا" في موقف صعب والان مع التفاصيل

الخليج 365- يشهد ديربي جدة، الذي يجمع الأهلي والاتحاد مساء غد الجمعة، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عودة لاعب الأهلي "المخضرم" حسين عبدالغني للديربيات بعد غياب دام 12 عاماً؛ إثر احترافه الخارجي، والداخلي؛ حيث كانت محطاته الأخيرة داخلياً مع النصر وأحد قبل العودة لبيته الأول الأهلي.

كما يشهد اللقاء عودة تيسير الجاسم بعد غيابه عن لقاء الطرفين في الدور الأول؛ إبان إعارته للوحده، ومشاركة عدد من الوجوه الشابة للفريقين لأول مرة.

ومن المفارقات في لقاء قمة الجولة 22، أن المدير الفني للاتحاد التشيلي "سييرا"، يقود فريقه في أول مواجهة له عقب عودته للإشراف فنياً على الفريق خلفاً للكرواتي "بيليتش"، وهو في موقف صعب؛ نظير الظروف السيئة التي يعيشها العميد؛ حيث يقبع في المركز الـ15 برصيد15 نقطة.

وتعول جماهير العميد كثيراً على "سييرا"، الذي يسعى لانتشال الفريق من كبوته وإبعاده عن شبح الهبوط الذي بات يهدده في كل جولة وأخرى من مباريات الدوري.