شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يستعرض برباعية في شباك الاتفاق.. ويزاحم على المقعد الآسيوي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكّن الفريق الكروي الأول بنادي التعاون من تسجيل فوز هام في سباقه على المقعد الآسيوي، وذلك بأربعة أهداف في شباك ضيفه الاتفاق مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة بريدة ضمن مواجهات الجولة 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

بهذه النتيجة رفع التعاون رصيده النقطي إلى 39، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة.

فرض التعاون أسلوبه الهجومي على مجريات الشوط الأول، مدعومًا بإمكانيات نجومه الهائلة في كافة الخطوط، وبرز عبدالفتاح آدم وتاومبا في خط الهجوم مؤكدَين استمرارية هذه الثنائية الرائعة، ومن خلفهم هيلدون وسيدرك ومانويل، فيما اعتمد الاتفاق على الظهيرين عمر السنين والسيد تارةً، وتارة أخرى على الكرات الطويلة خلف المدافعين، وقد تمكّن عبدالفتاح آدم من تسجيل هدف الأسبقية عند الدقيقة السادسة بعد انفرادٍ بحارس فريق الاتفاق رايس امبولحي، وتمكّن آدم من إيداعها بطريقة جميلة على يسار الحارس، وبعد مضيّ نصف ساعة من الهدف الأول عاد عبدالفتاح آدم بانفراد آخر بمرمى الاتفاق، ولكن عرقل مسيرته الحارس مبولحي؛ مما استوجب ركلة جزاء قام بتنفيذها تاومبا وأحرز من خلالها هدفًا آخر لفريقه، لينتهي الشوط الأول بهدفَين نظيفَين، بدأ الشوط الثاني وواصل التعاون تفوُّقه على كافة الأصعدة؛ حيث تمكّن تاومبا من تسجيل ثالث أهداف فريقه والثاني الشخصي عند الدقيقة 51، بعد صناعة مميزة من مد الله العليان، ونجح أحمد العكايشي في تقليص الفارق لفريق الاتفاق بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 57 بعد تمريرة هزاع الهزاع التي جعلته مواجهًا لحارس مرمى التعاون، راوغه بمهارة عالية وأودعها الشباك، وفي الدقيقة 74 عاد الهداف تاومبا بهدف رابع لفريق التعاون ليخرج بهاتريك جعله متربعًا على قائمة هدافي الدوري حتى الآن، وعند الدقيقة 82 سدّد براين اليمان كرة قوية ارتدّت من العارضة تابعها المتسلّل هزاع الهزاع قبل إعلان التسلل، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين أحرز جوانكا هدفًا، ولكن حكم المباراة أثبت عدم شرعيته بعد العودة لتقنية الفيديو، ليطلق بعد ذلك حكم المباراة صافرته معلنًا فوز التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف.