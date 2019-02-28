شريف إكرامي يغادر مران الأهلي بعد تعرضه للإصابة

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تحرير:أحمد محمد ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
تعرض شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة، خلال مران الفريق الأحمر، اليوم الخميس، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، واضطر إكرامي لمغادرة مران الفريق، رفقة الطبيب خالد محمود، طبيب الفريق، عقب تعرضه للإصابة خلال التقسيمة التي أجراها مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق على هامش مران اليوم، استعدادًا لمواجهة المارد الأحمر نظيره نادي بتروجت، المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يجري شريف إكرامي أشعة على عضلة السمانة؛ للوقوف على درجة الإصابة التي تعرض لها، بعدما خضع لفحص مبدئي، مع طبيب الأهلي. وعلى هامش مران الأهلي اليوم، عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، كما خصص لاسارتي، جزءا كبيرا لتدريبات الكرة، وتنفيذ بعض الجمل الفنية،
وعلى هامش مران الأهلي اليوم، عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، كما خصص لاسارتي، جزءا كبيرا لتدريبات الكرة، وتنفيذ بعض الجمل الفنية، ونقل تعليمات للاعبين فيما يتعلق بالجانب الفني، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة ثلاث مجموعات، إلى جانب التركيز على الكرات العرضية، وحرص لاسارتي على منح تعليمات فنية خاصة للاعبين.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الممتاز، ويتقاسم المركز الثاني برصيد 48 نقطة، مع بيراميدز، وبفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر، أما بتروجت فيقع في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.
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