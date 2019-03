انت الان تتابع هدف بيترو أتلتيكو في الزمالك يزين قائمة الأفضل للكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

اختار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، هدف نادي بترو أتلتيكو الأنجولى، في شباك الزمالك، ضمن أفضل 5 أهداف شهدتها مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (2018-2019)، وهو الهدف الذي سجله البرازيلي صاحب الـ30 عامًا تياجو أزولاو، في شباك محمود جنش حارس الزمالك، في الدقيقة 59 من عمر المباراة، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، بمدينة الإسكندرية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

?? Best Goals .. The Top 5 goals on Match day 3 of #TotalCAFCC Vote for your best goal in the comments pic.twitter.com/DAnyLfaBe7 — CAF (@CAF_Online) February 28, 2019 ويدخل الزمالك معركة مصيرية، الأحد المقبل، للحفاظ على بصيص الأمل المتبقي له في التأهل إلى ربع نهائي البطولة، عندما يحل