قام الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإعلان حكم مباراة الكلاسيكو القادمة، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة 26 منالليجا الإسبانية.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أونديانو مايينكو سيتولى مسؤولية إدارة مباراة الكلاسيكو بدلا من هيرنانديز هيرنانديز، الذي تعرض للإصابة في الاختبارات البدنية للحكام.
كما يذكر أن برشلونة يصدر مسابقة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان تغيير حكم كلاسيكو الليجا من قبل الاتحاد الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.