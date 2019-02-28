إعلان تغيير حكم كلاسيكو الليجا من قبل الاتحاد الإسباني

قام الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإعلان حكم مباراة الكلاسيكو القادمة، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة 26 منالليجا الإسبانية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أونديانو مايينكو سيتولى مسؤولية إدارة مباراة الكلاسيكو بدلا من هيرنانديز هيرنانديز، الذي تعرض للإصابة في الاختبارات البدنية للحكام.

كما يذكر أن برشلونة يصدر مسابقة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة