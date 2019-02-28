شكرا لقرائتكم خبر عن «البحراني» الـ11 آسيوياً في «المبارزة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمان)

حصل على البحراني لاعب المنتخب السعودي للمبارزة على المركز 11 من أصل 56 لاعبا في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب للمبارزة التي تقام منافساتها حاليا في صالة الأرينا بالعاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى الثامن من مارس المقبل، وذلك بعد خسارته في دور الـ16 أمام الياباني حياتو تسوبو الذي حقق الميدالية الذهبية. وسيخوض المنتخب السعودي للمبارزة غدا الجمعة منافسات (الفرق) لسلاحي السايبر والابيه، حيث يمثّل الأخضر السعودي في سلاح السايبر سعد البقمي وعبدالرحمن الزهراني وعلي البحراني وراشد المطيري، فيما يمثل المنتخب في سلاح الابيه عمر العكاس وحسين الطويل واحمد الديربي وعبدالكريم الحليفي.

كما سيخوض المنتخب السعودي للسيدات غدا منافسات الـ(فرق)، حيث يمثل الأخضر السعودي الحسناء الحماد وندى عابد وفوزية الخيبري، وكانت الحسناء الحماد قد خرجت امس من الدور التمهيدي للبطولة في منافسات (الفردي).