شكرا لقرائتكم الاتحاد يطمح للهروب من "القاع" في ديربي مثير ضد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون الاتحاد أمام مفترق طرق حينما يواجه غريمه التقليدي الأهلي في ديربي جدة، والذي سيحتضنه ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، يوم الجمعة، في قمة مواجهات المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون مهمة الاتحاد معقدة وصعبة للغاية كون وضع الفريق لا يحتمل التفريط بمزيد من النقاط حيث إنه أصبح يقترب بعد كل مرحلة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

ويعاني الاتحاد كثيراً في مواجهاته أمام غريمه التقليدي الأهلي حيث لم يعرف طعم الفوز بالدوري في آخر 13 مباراة جمعتهما حيث كان آخر فوز له في عام 2012، حينما فاز بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي، ويعلم الاتحاديون أن الخسارة ستقربهم كثيراً من الهبوط لاسيما بعد خسارته أمام مضيفه الهلال 2-صفر الأسبوع الماضي، في حين أن الفوز سيمنحه دفعةً معنوية كبيرة للبقاء والابتعاد عن شبح الهبوط، ويمني الاتحاديون النفس في أن يكون التشيلي خوسيه سييرا فألاً حسناً على الفريق بعدما قررت إدارة النادي إعادته الأسبوع الماضي وإقالة الكرواتي سلافن بيليتش عقب الخسارة الدورية من الهلال.

ووصل سييرا إلى جدة يوم الثلاثاء الماضي وقاد التحضيرات النهائية للقاء الديربي الذي يعتبر مفصلي للاتحاد الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة برصيد نقطة عن الفيحاء صاحب المركز 14، وفوزه قد يصعد به إلى المركز 13 في حال خسارة الباطن والفيحاء.

ويدخل الأهلي المواجهة على غير العادة في السنوات الماضية حيث يعاني الفريق كثيراً من تذبذب المستوى وإهدار النقاط المتتالية والتي كان آخرها خسارته في المرحلة الماضية من أمام مضيفه الفتح 2-1، وأصبح الأهلي مهدداً بفقدان أحد المراكز المؤهلة آسيوياً عقب خروجه من كأس الملك بالإضافة إلى أنه يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ويعلم الأهلاويون أن الخسارة من أمام غريمهم التقليدي ستعمق مشاكل الفريق الفنية حيث إنه مرشح لفقدان المركز الخامس والتراجع للمركز السادس في حال فوز الوحدة على الباطن.

ويأمل الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي أن ينجح في الديربي الأول له مع الفريق ويكرر مافعله مدربي الأهلي في السنوات السبع الماضية والتي لم يعرف فيها طعم الخسارة من أمام غريمهم التقليدي.

وسيدخل فوساتي المواجهة بأوراق كاملة يتقدمهم الثنائي السوري عمر السومة وزميله دجانيني تافاريس أبرز نجوم الفريق، وسيكونان في التشكيلة الأساسية، ومن خلفهم الروماني ستانسيو والذي قدّم أداءً جيداً منذ انتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.