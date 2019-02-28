شكرا لقرائتكم ذكريات الدور الأول.. تحفز الفيصلي في مواجهته ضد الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الهلال لتأمين فارق 6 نقاط حينما يستضيف الفيصلي، على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الجريحان الرائد وضيفه القادسية لتضميد جراحهما حينما يلتقيان في القصيم، يوم الجمعة، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الهلال لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف الفيصلي، ويدخل اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 52 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر وصيفه الذي تنتظره مواجهة قوية أمام جاره الشباب يوم الخميس.

ويتطلع الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال إلى أن يواصل الفريق انتصاراته في ظل غياب الثلاثي سلمان الفرج ونواف العابد وعبدالله عطيف للإصابة، في حين سيعود البرازيلي كارلوس إدواردو للمشاركة عقب إيقافه انضباطياً في المباراتين السابقتين.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد وصوله للدور نصف النهائي في بطولة زايد للأندية العربية عقب فوزه على الاتحاد السكندري المصري 3-صفر بمجموع المباراتين.

ويتطلع الفيصلي لتحقيق نقطة على الأقل ومواصلة تقديم أدائه المميز الذي قدمه في المرحلتين السابقتين بفوزه على فريقي الاتفاق والرائد ليرفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الثامن، وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 1-1، بعدما سجل الفيصلي هدفه في الوقت القاتل.

ولعب الفيصلي مواجهتين هذا الموسم أمام الهلال وقدّم أداءً لافتاً حيث تعادل في مواجهة الذهاب الدورية 1-1، وخسر في كأس الملك بصعوبة بنتيجة 3-2.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث فريقا الرائد وضيفه القادسية عن تضميد جراحهما حينما يلتقيان، وقدّم الرائد أداءً متذبذباً في المراحل الماضية حيث لم يعرف طعم الانتصارات في المراحل الست الماضية حيث خسر ثلاثة لقاءات وتعادل في مثلها ليحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

ولا يختلف وضع القادسية كثيراً عن مضيفه حيث تلقى الفريق خسارتين متتاليتين في المراحل الثلاث الماضية أمام فرق العاصمة النصر والهلال وأخيراً الشباب ليحتل المركز 11 برصيد 23 نقطة.