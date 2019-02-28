شكرا لقرائتكم سييرا في ديربي جدة.. فوز وحيد ونتائج ثقيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض التشيلي خوسيه سييرا، يوم الجمعة، لقاءه السادس في ديربي جدة أمام الغريم التقليدي الأهلي، في قمة مواجهات المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت إدارة الاتحاد إعادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا لقيادة الدفة الفنية للفريق خلفاً للكرواتي سلافن بيليتش المقال عقب الخسارة من أمام الهلال الأسبوع الماضي.

وقدّم سييرا أداءً مميزاً أثناء توليه الدفة الفنية للفريق في الموسمين الماضيين حيث توج مع الفريق بلقبي كأس ولي العهد ولقب كأس الملك الموسم الماضي.

ويعرف سييرا الأهلاويون جيداً، حيث خاض أمامهم 5 مباريات في الموسمين الماضيين، وخسر مواجهتين في الدوري بنتيجة 4-1، و 3-صفر وتعادل في مواجهتين وفاز في مواجهة كانت بمسابقة كأس ولي العهد، وكانت أولى مباريات سييرا أمام الأهلي في موسم 2016-2017 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في حين حقق الفوز في المواجهة الثانية والتي كانت في نصف نهائي كأس ولي العهد حينما انتصر 3-2.

وتلقى سييرا خسارتين متتاليتين ثقيلتين أمام الأهلي، حيث كانت الأولى بنتيجة 4-1، والثانية بثلاثية نظيفة، ليتعادل في آخر مواجهاته في الديربي بدون أهداف والتي كانت في إياب الموسم الماضي.

وتلقت شباك الاتحاد برفقة سييرا في الديربي 10 أهداف في حين سجّلوا 5 أهداف في الخمس مواجهات والتي كانت أمام مدربين أهلاويين هما السويسري كريستيان غروس الذي قاد 3 مباريات والأوكراني سيرغي ريبروف الذي قاد آخر لقاءين.