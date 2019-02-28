شكرا لقرائتكم في فبراير.. الكفة متساوية بين الأهلي والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحمل مواجهات ديربي جدة خلال شهر فبراير نتائج متكافئة بين الاتحاد والأهلي، قبل مباراتهما رقم 13 يوم غد الجمعة، ضمن الأسبوع 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى الفريقان في 12 مواجهة خلال شهر فبراير حيث فاز كل فريق 3 مواجهات وتعادلا في 6 مواجهات والتي كان آخرها في الموسم الماضي، وكانت أول مباراة في شهر فبراير عام 1985وانتهى اللقاء أهلاوياً بهدف نظيف، ليتعادلا سلبياً في ثاني لقاء بينهما في عام 1987، وتعادلا في اللقاء الثالث 2-2 في عام 1996، وفي فبراير من عام 1997حقق الاتحاد فوزه الأول حينما اكتسح غريمه التقليدي 4-1، ليعود الأهلي ويحقق فوزه الثاني في فبراير من عام 98.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهتين متتاليتين، في فبراير عامي 1999و2001، ليحقق الاتحاد فوزه الثاني عام 2005 حينما انتصر 3-2 والذي سجله الكولومبي سيرجيو هيريرا، والبرازيلي سيرجيو ريكاردى "هدفين"، في حين سجّل هدفي الأهلي تيسير الجاسم والبرازيلي روجيرو بيريرا.

وعاد الاتحاد وكرر تفوقه عام 2011 حينما انتصر بثنائية نظيفة سجلها الجزائري عبدالملك زياييه والبرتغالي باولو جورج، ليتعادلا مرةً أخرى عام 2011 بنتيجة 1-1 حيث سجّل للأهلي مهاجمه البرازيلي فيكتوز سيموس وللاتحاد مهاجمه المجري جورجي ساندرو.

وفي فبراير 2017 انتصر الأهلي بنتيجة كبيرة 4-1 سجلها اليوناني فيتفاتزيديس ومهند عسيري وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد، وسجّل للاتحاد عدنان فلاتة، ليحسم التعادل السلبي آخر لقاءاتهما في شهر فبراير والذي كان في العام الماضي.