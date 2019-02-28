شكرا لقرائتكم غوميز أسد لا يشبع من تسجيل الأهداف.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يتعلق جمهور الهلال بمهاجم أجنبي مثلما يفعل الآن مع الفرنسي بافتمبي غوميز الذي يسجل الأهداف الحاسمة ويرسم الابتسامة في المدرج الأزرق.

أمام الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية، كان الهلال يبحث عن هدف يحافظ به على فارق النقاط الست مع النصر، وعندما تأخر الهدف، خطفه غوميز بطريقة مميزة، وساهم بهدف زميله سالم الدوسري، ليواصل الأزرق انطلاقته المثالية مع مدربه زوران ماميتش

وبقي المهاجم الفرنسي العملاق علامة فارقة في موسم الهلال الحالي، وظهر في كافة المواعيد الكبيرة التي خاضها الأزرق، وهو أعلى اللاعبين تسجيلاً للأهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأكثر من صنع أهدافاً.