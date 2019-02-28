شكرا لقرائتكم غوميز أسد لا يشبع من تسجيل الأهداف.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يتعلق جمهور الهلال بمهاجم أجنبي مثلما يفعل الآن مع الفرنسي بافتمبي غوميز الذي يسجل الأهداف الحاسمة ويرسم الابتسامة في المدرج الأزرق.
أمام الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية، كان الهلال يبحث عن هدف يحافظ به على فارق النقاط الست مع النصر، وعندما تأخر الهدف، خطفه غوميز بطريقة مميزة، وساهم بهدف زميله سالم الدوسري، ليواصل الأزرق انطلاقته المثالية مع مدربه زوران ماميتش
وبقي المهاجم الفرنسي العملاق علامة فارقة في موسم الهلال الحالي، وظهر في كافة المواعيد الكبيرة التي خاضها الأزرق، وهو أعلى اللاعبين تسجيلاً للأهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأكثر من صنع أهدافاً.
كانت هذه تفاصيل خبر غوميز أسد لا يشبع من تسجيل الأهداف.. لقطة ختام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.