شكرا لقرائتكم ثلاثية توامبا تقود التعاون لاكتساح الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد الكاميروني لياندرو توامبا فريقه التعاون إلى تحقيق فوز كبير على الإتفاق 4-1 ،ضمن مباريات المرحلة الثانية والعشرين لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس.

ورفع التعاون ،الذي واصل صحوته في بطولة الدوري، بعد تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإتفاق الذي لم يحقق أي فوز في أخر خمس مباريات عند النقطة 28 في المركز التاسع.

وتقدم التعاون مبكرًا عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة السادسة، ثم سجل تاوامبا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 "من ركلة جزاء" و 50، ثم قلص التونسي أحمد العكايشي الفارق بتسجيله هدفًا للإتفاق في الدقيقة 57.

وعاد توامبا لهز الشباك مجددًا، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 79، وهدفه الشخصي الثالث في المباراة "هاتريك"، لينصب نفسه بطلًا للمباراة بدون منازع.