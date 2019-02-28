غونيش مدربا جديدا لمنتخب تركيا

اسماء السيد - أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الخميس أنه عين المدرب القديم-الجديد شينول غونيش الذي يشرف حاليا على بشيكتاش، لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، خلفا للروماني ميرشيا لوشيسكو.

وأوضح الاتحاد في بيان أن غونيش وقع على عقد لأربع سنوات، وسيبدأ مهمته مع المنتخب اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بعد انتهاء بطولة الدوري التي يحتل فيها بشيكتاش حاليا المركز الثالث.

وستكون المهمة الرئيسية لغونيش تأهيل المنتخب الى كأس اوروبا 2020 وكأس العالم 2022 في قطر.

وانفصل الاتحاد التركي في 11 شباط/فبراير "وديا" عن لوشيسكو الذي بدأ الاشراف عام 2017 على منتخب تركيا وقاده في 17 مباراة فحقق الفوز في أربع منها فقط مقابل سبع هزائم وستة تعادلات.

وتخوض تركيا تصفيات كأس أوروبا 2020 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم فرنسا وإيسلندا وألبانيا ومولدافيا وأندورا.

وقاد غونيش (66 عاما) بشيكتاش الى احراز بطولة الدوري مرتين منذ تعيينه في 2015، كما أشرف على المنتخب من 2000 الى 2004 وقاده الى المركز الثالث في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وكانت تلك أفضل نتيجة في تاريخه.