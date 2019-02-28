العداء الجنوب إفريقي فان نيكيرك سيشارك "على الأرجح" في مونديال 2019

اسماء السيد - صرح العداء الجنوب افريقي وايد فان نيكيرك، البطل الأولمبي والعالمي في سباق 400 م، الخميس أنه سيشارك "على الأرجح" في بطولة العالم لألعاب القوى أواخر أيلول/سبتمبر في الدوحة، وهو يعمل لذلك بشكل متواصل منذ عودته من الإصابة.

وقال فان نيكيرك (26 عاما) في مؤتمر صحافي "أعتقد بأني سأكون هناك (في الدوحة). فريقي صبور جدا. أعتقد بصدق بأني سأكون هناك وبأني سأكون قادرا على المنافسة"، مؤكدا أن فكرة الغياب "لم ترد في مخيلته على الإطلاق".

وكان فان نيكيرك ضحية إصابة خطرة جدا خلال مشاركته في مباراة استعراضية للركبي في تشرين الأول/أكتوبر 2017. وتضمن برنامج اعادة التأهيل الذي اتبعه القيام بزيارات الى الولايات المتحدة، قطر، وداخل جنوب افريقيا.

واحرز فان نيكيرك مطلع شباط/فبراير الحالي المركز الأول في سباق 400 م في بطولة منطقة بلومفونتين بزمن 47,28 ثانية بفارق أكثر من أربع ثوان عن رقمه القياسي للسباق، وكان ذلك أول ظهور له منذ احرازه ذهبية سباق 400 م وفضية سباق 200 م في بطولة العالم 2017 في لندن.

وتقام بطولة العالم 2019 لألعاب القوى في الدوحة من 27 أيلول/سبتمبر الى 6 تشرين الأول/اكتوبر.