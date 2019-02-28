حقيقة نقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

عمرو الحلواني
حالة من الجدل فرضت نفسها بقوة داخل أركان الشارع الكروي الأفريقي في الفترة الماضية بشأن تغيير ملعب "الشهداء"، المقرر أن تقام عليه مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وشهد ملعب الشهداء أحداثا مثيرة خلال مباراة فريق فيتا كلوب أمام أحد الأندية بالدوري الكونغولي، وهو ما أدى إلى منع إقامة المباريات الخاصة بالفريق في المسابقة المحلية.
وفي هذا السياق أعلن نادى فيتا كلوب بشكل رسمي إقامة مباراته في الجولة الرابعة بمنافسات دور المجموعات أمام الأهلي على...
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