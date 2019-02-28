26 لاعبًا.. شوقي غريب يعلن قائمة الأولمبي استعدادًا لمالاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفراعنة التي تستعد للدخول في معسكر في الثامن من مارس المقبل استعدادًا لمواجهة مالاوي وديًا في إطار برنامج الاستعداد لخوض نهائيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وضمت القائمة 26 لاعبًا هم: "عمر رضوان، شهاب الدين، محمود جاد ، مصطفي شوبير، اسامه جلال، محمود مرعي ،احمد رمضان ، محمود جابر، احمد يوسف، شريف رضا، يوسف الجوهري، امام عاشور، مصطفي محمد، احمد ياسر ريان، كريم العراقي، كريم يحيي، محمد دسوقي، احمد ابو الفتوح، عمر سعد، اكرم توفيق، احمد مصطفي، احمد حمدي، غنام جمعه، عمار حمدي، اسلام عطيه، ناصر منسي".

ويستعد المنتخب الأولمبي للدخول في معسكر مغلق لمواجهة مالاوي يوم 8 مارس وديًا على ملعب بتروسبورت استعدادا لنهائيات أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل و المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وتجنب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اختيار لاعبين من اندية الاهلي والزمالك والاسماعيلي لارتباط انديتهم بخوض مباريات في البطولات الأفريقية في الوقت ذاته، كما سمح للاعبي الانتاج الحربي والاتحاد السكندري بالمشاركة مع انديتهم في مباراة الفريقين بالدوري يوم 7 مارس علي ان ينضموا بعد المباراة للمعسكر .

من جانبه أكد شوقي غريب علي أهمية المباراة باعتبارها أمام منافس يستعد بقوة للقاء منتخب زامبيا بطل الأمم الأفريقية للشباب في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة.