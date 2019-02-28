تقرير.. ريمونتادا جديدة؟ 10 جولات تحسم صراع صلاح - أجويرو بالبرميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اشتعل صراع هدافي الدوري الإنجليزي بعدما نجح اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي في تسجيل هدفًا خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام وست هام في بطولة الدوري، بينما واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول صيامه عن التهديف للمباراة الثانية على التوالي.

بات وضع الفرعون المصري في المنافسة على لقب الهداف مقلقًا، خاصة بعدما نجح اللاعب السنغالي ساديو ماني في اقتحام السباق بتسجيله هدفين في مباراة ليفربول الأخيرة أمام واتفورد ليرفع رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا متفوقًا على رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي وصاحب الـ12 هدفًا في البطولة حتى الآن.

الترتيب الحالي لهدافي بريميرليج

1- أجويرو (مانشستر سيتي) = 18 هدفًا

2- محمد صلاح (ليفربول) = 17 هدفًا

3- بيير- إيمريك أوباميانج (آرسنال) = 16 هدفًا

4- هاري كين (توتنهام) = 15 هدفًا

5- ساديو ماني (ليفربول) = 14 هدفًا

ماذا حدث الموسم الماضي؟

بعد مرور 28 جولة في بطولة الدوري الإنجليزي اشتعلت المنافسة بين صلاح وهاري كين لاعب توتنهام على لقب هداف الدوري الإنجليزي، حيث سجل "مو" 23 هدفًا، بينما تفوق نجم السبيرز بفارق هدف واحد.

خلال الـ10 جولات المتبقية خاض صلاح تسعة منها تمكن من تسجيل 9 أهداف بواقع (هدف أمام نيو كاسل- رباعية أمام واتفورد- هدف أمام كريستال بالاس- هدف أمام بورنموث- هدف أمام وست بروميتش- هدف امام برايتون) ولم يسجل في مرمى كل من مانشستر يونايتد وستوك سيتي وتشيلسي، وغاب عن مباراة إيفرتون.

على الجانب الآخر شارك كين في الـ10 مباريات المتبقية لتوتنهام أحرز 6 أهداف فقط بواقع هدف في مرمى كل من (ستوك سيتي- برايتون- واتفورد- نيو كاسل) وهدفين في مرمى ليستر سيتي، ولم يسجل أمام هدرسفيلد، بورنموث، تشيلسي، مانشستر سيتي، وست برويتش.

وتمكن صلاح من التفوق على منافسه الإنجليزي بفارق هدفين ليتوج بلقب هداف بريميرليج بعد تسجيله 32 هدفًا.

المباريات المتبقية أمام ليفربول

1- إيفرتون في الجولة الـ29 على ملعب جوديسون بارك

2- بيرنلي في الجولة الـ30 على ملعب آنفيلد

3- فولهام في الجولة الـ31 على ملعب كرافين كوتاج

4- توتنهام في الجولة الـ32 على ملعب آنفيلد

5- ساوثهامبتون في الجولة الـ33 على ملعب سانت ميريز

6- تشيلسي في الجولة الـ34 على ملعب آنفيلد

7-كارديف سيتي في الجولة الـ35 على ملعب كارديف

8- هدرسفيلد في الجولة الـ36 على ملعب آنفيلد

9- نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ37 على ملعب سانت جيمس بارك

10-وولفرهامبتون في الجولة الـ38 على ملعب آنفيلد

المعدل التهديفي لصلاح أمام الفرق المتبقية لليفربول

تمكن الفرعون المصري من تسجيل هدفًا أو أكثر في الفرق المتبقية للريدز في بطولة الدوري، حيث سبق له اللعب أمام إيفرتون مباراتين وسجل هدفًا، ومثلهما أمام كارديف سيتي وسجل هدف وحيد

كما واجه الفرق الآتية في 3 مباريات توتنهام سجل (3 أهداف)، ساوثهامبتون وسجل (4 أهداف)، تشيلسي وسجل (هدف وحيد)، هدرسفيلد وسجل (هدفين)، نيوكاسل يونايتد وسجل (هدفين).

بينما خاض أمام بيرنلي وفولهام وولفرهامبتون مباراة وحيدة سجل هدفًا في مرمى كل منهم.

المباريات المتبقية أمام مانشستر سيتي

1- بورنموث في الجولة الـ29 على ملعب فيتنس فيرست

2- واتفورد في الجولة الـ30 على ملعب الاتحاد

3- مانشستر يونايتد في الجولة الـ31 على ملعب أولد ترافورد

4- فولهام في الجولة الـ32 على ملعب كرافين كوتاج

5- كارديف سيتي في الجولة الـ33 على ملعب الاتحاد

6- كريستال بالاس في الجولة الـ34 على ملعب سيلهرست بارك

7- توتنهام في الجولة الـ35 على ملعب الاتحاد

8- بيرنلي في الجولة الـ36 على ملعب تيرف مور

9- ليستر سيتي في الجولة الـ37 على ملعب الاتحاد

10- برايتون في الجولة الـ38 على ملعب فالمر

المعدل التهديفي لأجويرو أمام الفرق المتبقية لمانشستر سيتي

نجح اللاعب الأرجنتيني في تسجبيل هدفًا أو أكثر في الفرق المتبقية للسيتي ببطولة الدوري.

أكثر الفرق التي عب أمامها أجويرو هي توتنهام (13 مباراة) سجل عشرة أهداف، يليها مانشستر يونايتد (9 مباريات) سجل 8 أهداف، ثم أمام كريستال بالاس (6 مباريات) سجل ثلاثة أهداف.

فريقي بيرنلي وليستر سيتي استقبلا 5 أهداف من الأرجنتيني خلال 5 مباريات، بينما استقبلت شباك واتفورد سبعة أهداف من نفس عدد المباريات.

وأمام فولهام شارك أجويرو في أربعة مباريات سجل 4 أهداف، بينما شارك في مباراتين أمام كل من بورنموث (3 أهداف)، وكارديف (هدفين) وبرايتون (هدفين).