صافرة " سودانية" لإدارة مباراة منتخبي مصر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة منتخبي مصر والنيجر إلى طاقم حكام "سوداني" بصافرة رينج نيير مالونج.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من نظيره الافريقي يخطره بتعيين طاقم تحكيم من جنوب السودان لإدارة مباراة النيجر ومصر.

ومن المقرر أن يعاون رينج نيير مالونج كل من جاسم مادير (مساعد أول)، وجورج بريماتو اوليبو (مساعد ثانٍ)، الير ميشيل جيمس (حكمًا رابعًا)، أما مراقب فهو الموريتاني محمد بلال

وتقرر إقامة مباراة مصر والنيجر في الثالث والعشرين من مارس المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

جدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا ستقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.