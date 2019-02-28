مستشار الأهلي لمصراوي: المحكمة الرياضية رفضت استئناف كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن المحكمة الرياضية الدولية رفضت الاستئناف المقدم من الإيفواري سليماني كوليبالي على خلفية هروبه من القلعة الحمراء.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارًا لصالح الأهلي من خلال تغريم اللاعب الإيفواري مليون و436 ألف دولار.

وأفاد مستشار الأهلي القانوني في تصريحات خاصة ليلا كورة، اليوم الخميس، أن المحكمة الرياضية رفضت الاستنئاف الذي قدمه كوليبالي.

وأضاف :"القرار صُدر من لجنة فض المنازعات وهيّ أعلى جهة في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وتابع :"كوليبالي قدم الاستنئاف بعد قرار العقوبة بثلاثة أشهر، ووقتها الاتحاد الدولي قرر تغيير نص في لائحة العقوبات وهي إذا تم صدور العقوبة ضد اللاعب بثلاث درجات مختلفة يتم تغليظ العقوبة".

وواصل مستشار الأهلي القانوني :"مكتب المحاماه المكلف بالدفاع عن اللاعب رفضوا الدفاع عنه نظرًا لعدم وجود اثبات على إدعائه ضد الأهلي وهو ما جعل المحكمة الرياضية ترفض الاستئناف".

وانضم كوليبالي إلى صفوف الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية لموسم (2016 -2017)، ليشارك في تسع مباريات محرزًا ستة أهداف.

جدير بالذكر أن صاحب الـ24 عامًا انضم خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لفريق باتريك ثيستل بعد هروبه من الأهلي.