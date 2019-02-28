كاس ترفض استئناف كوليبالي ضد الأهلي

رفضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الاستئناف الذي تقدم به الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم فريق بارتيك ثيسل الإسكتلندي ليحق للنادي الأهلي الحصول على تعويض مالي قدره مليون الإسكتلندي ليحق للنادي الأهلي الحصول على تعويض مالي قدره مليونو436 ألف دولار. وقال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي إن اللاعب لا بد أن يدفع هذا المبلغ المالي بعد قرار المحكمة الرياضية.

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