طارق حامد راحة من تدريبات الزمالك حتى العودة من أنجولا

منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، طارق حامد لاعب وسط الفريق راحة حتى عودة الفريق من أنجولا. راحة حتى عودة الفريق من أنجولا. ويغيب حامد عن مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بسبب إيقافه لحصوله على إنذارين في المواجهة الأخيرة للبطولة. ويواجه الزمالك فريق بترو أتليتكو فى أنجولا الأحد المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية.

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