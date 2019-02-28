أبو القاسم و42 مصريًا يتحدون النجوم في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش

يدخل لاعبنا الأوليمبى علاء أبو القاسم و42 لاعبًا مصريًّا فى تحدى كبير لنجوم رياضة سلاح الشيش فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التى ينظمها اتحاد اللعبة بالقاهرة.

وتنطلق بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات اعتبارًا من الغد الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة 267 لاعبًا ولاعبةً يمثلون 35دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويطمح أبو القاسم ورفاقه فى تحقيق نتائج إيجابية أمام نجوم العالم.

وتضم القائمة المصرية للرجال والسيدات كل من علاء أبو القاسم وأحمد أحمد ومحمد باهى ومازن الميقاتى ومحمد وعصام ومحمد الشرقاوى ويوسف فؤاد ومحمد حمزة ومحمد حسن وأحمد هنداوي ويحيى ماضى وعبدالرحمن أسامة وعمر عبدالخالق و إسلام سيد وأيمن ربيع ويحيى

عثمان و صالح صالح ويوسف سناء ويوسف سعيد ومحمد طه وعلى ثابت وذو الفقار أبو زيد ويارا الشرقاوى ونهى هانى ونورا محمد و نهى وصفى وشدوى عبدالهادى وعلا الدفراوى و هدى الدفراوى وبسنت عبدالعليم ومريم الزهيرى وهانيا إمام وسلمى هانى ونادين نحاس وجيهان محمد و جنا نوار وعاليا رضوان وشهد نزار و وتالا صلاح الدين ومريم صدقى و يارا شلتوت وفرح شيبة وعايدة ياسر.

ومن جانبه صرح رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى بأن البطولة يشارك فيها 276 لاعبًا ولاعبة يمثلون 35دولة من مختلف أنحاء العالم فى

مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وهى الدول المرشحة الأولى الفوز باللقب بينما يشارك من الأشقاء العرب المغرب وتونس والكويت.

وتشارك أيضًا دول أستراليا والنمسا والبرازيل وكندا والصين و كرواتيا وأوكرانيا وقبرص والتشيك والدنمارك وأسبانيا واليونان وهونج كونج والمجر وجامايكا واليابان وكوريا وسنغافورة وهولندا وبولندا وبيرو والأرجنتين وفنلندا وسلوفاكيا.

وقال عبدالمنعم الحسينى إن مصر تشارك فى البطولة بعدد 23 لاعبًا فى منافسات الرجال و20 لاعبة فى منافسات السيدات.

أضاف أن البطولة ينتظر أن تشهد منافسات قوية للغاية فى ظل مشاركة أبطال اللعبة والمصنفين الأوائل عالميًّا وأيضًا أبطال مصر المميزين.

ومن جهته أكد عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح ومدير البطولة جميل الزفتاوى أن غدًا الجمعة تبدأ الأدوار التمهيدية ثم الأدوار الرئيسية السبت والنهائيات و الختام يوم الأحد المقبل.

أضاف قائلًا أن جميع الوفود المشاركة فى البطولة وصلت للقاهرة وبدأت تدريباته استعدادا لانطلاق المنافسات.